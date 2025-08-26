Gisela Valcárcel denunció que se le prohibió el ingreso a las instalaciones de América TV y, por ende, da por concluida su relación laboral con el canal. “Yo soy un hueso duro de roer. Y hoy, mi equipo se va conmigo. Mañana puedes sacar un programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó”, aseveró en un live a través de sus redes sociales.

Asimismo, la popular “señito” aseguró que tomará acciones legales por esta decisión del directorio del mencionado canal. “Iré con mi abogado a revisar esto también. No creas que estoy sola (…) Una cosa es dirigir una compañía en la que se embazan cosas, y otra dirigir humanos. Tengo prensa y voy a contar lo que tenga que contar. Fernando, tú tienes un canal y espero que te vaya bien, pero esto te va a quedar como lección a quién le metes tus balas”.

