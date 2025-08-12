El último lunes, Georgina Rodríguez compartió una de las noticias más felices de su vida: se casará con el futbolista Cristiano Ronaldo. Luego de más de 8 años de relación e hijos en común, la influencer se vestirá de blanco para unirse en matrimonio con el portugués.

La noticia captó la atención de todos por la joya con la que el astro del fútbol le ha pedido casamiento. El anillo estaría valorizado en millones de dólares. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en la publicación de Instagram.

Al anunciar la noticia, Micheille Soifer no dudó en presumir ante las cámaras el “anillo” que le regalaron, muy similar en figura al de Georgina Rodríguez.

