Antonio Crespo Galán, conocido en redes sociales como Furrey, sufrió un accidente de tránsito en julio pasado. Y, tras recuperarse, habló ante las cámaras de “Ponte en la cola” y pidió que los conductores sean más responsables para que accidente así -que casi le cuesta la vida- no se repitan.

“Manejar es una responsabilidad y la gente se lo toma a la ligera, por eso pasan accidentes así cuando la gente no cumple las leyes”, sentenció.

En tanto, la producción de “Ponte en la cola” se comunicó con Raúl Sotelo, abogado de Pablo Castillo, el conductor involucrado en el accidente de Furrey. El letrado aseguró: “De acuerdo con todo el trabajo, quien se cruzó la luz roja fue el señor Crespo. Él es el que se cruzó la luz roja y no mi patrocinado. El responsable de ese accidente sería la propia víctima”.

¡No te pierdas la nota completa de Ponte en la cola!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR