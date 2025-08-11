En una reciente emisión de Ponte En La Cola, Flor Ortola y el psicoterapeuta Dr. Manuel Saravia detallaron aspectos importantes de la situación de Suheyn Cipriani respecto a todo lo relacionado sobre la peligrosa relación que mantuvo con el salsero César Vega y al abuso que sufrió por parte de su padrastro a temprana edad.

“Nadie imaginaba lo que había pasado durante su infancia. Ella dijo que sanó, que aún no pudo perdonar a su madre pero ahora ya siente que puede hablar de eso”, comentó. Flor Ortola señaló además sobre que la madre de Suheyn sabía lo ocurrido y la culpabilizaba por ello.

El Dr. Manuel Saravia, psicoterapeuta, explicó que “estas denuncias vienen después de muchísimos años” y que el abusador suele manipular a la víctima para que crea que es culpable o que enfrentará consecuencias si habla.

Respecto al abuso, también indicó que heridas de este tipo toman tiempo en sanar y que, en algunos casos, pueden influir en las relaciones adultas. Según el especialista, el vínculo de Suheyn con César Vega podría responder a un patrón inconsciente que normaliza la violencia, algo que se evidenció en su intento, finalmente frustrado, de retomar la relación.

Flor agregó que el momento en que Suheyn “despierta” es cuando ve peligrar la vida de sus hijos. “Ella se sacó un peso de encima cuando pudo poner en palabras y en conocimiento público lo que vivió. Se sintió más protegida”, concluyó.

