Flavia Laos y Susy Díaz se juntaron en una transmisión por la plataforma de streaming Kick, luego de ser comparadas por su “parecido físico” por los usuarios de redes sociales.

La influencer y la excongresista hablaron fuerte y claro sobre las comparaciones que existen en estas plataformas digitales y cómo ese tipo de comentarios sobre el físico de las personas puede afectarlas.

“Lo que pasa es que nosotras, por el tiempo que tenemos en redes o en la tele, tenemos una coraza”, aseguró Laos. “Sí, aguantamos”, estuvo de acuerdo Díaz. “Pero hay gente que no puede más. Tienen que ser súper delicados con los comentarios que hacen respecto al físico. Eso es lo que a mí me molesta”, aseveró Flavia.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR