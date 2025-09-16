En Ponte En La Cola se conoció que Jefferson Farfán y Xiomy celebraron su aniversario de manera muy especial, compartiendo su amor en redes sociales con publicaciones llenas de emoción. El exfutbolista preparó una gran sorpresa para su pareja, con la que gritaron su felicidad a los cuatro vientos.

Sin embargo, no todo fue celebración romántica. Después de haber faltado a dos conciliaciones con Darinka, la madre de su última hija, Farfán finalmente logró reencontrarse con la pequeña tras cinco meses de distancia. Aunque los detalles de cómo se dio este acercamiento aún son inciertos por los tensos términos entre él y Darinka, el deportista pudo disfrutar de un conmovedor momento junto a su hija.

¿Será este el inicio de una mejor relación entre Farfán y la madre de su hija? ¿Cómo impactará este reencuentro en la vida del exfutbolista? No te pierdas más detalles en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR