En una entrevista en Ponte En La Cola, Evelyn Vela confesó que la ruptura con Melissa Klug se dio por un conflicto familiar que involucró a sus hijas.

Todo empezó cuando Samahara Lobatón acusó a la hija de Vela de haberse metido con la expareja de su hermana, Melissa Lobatón, situación que la propia Melissa lamentó profundamente.

“Que se meta con mi hija, no voy a permitir que nadie se meta con mis hijos”, declaró Vela con indignación al recordar lo que más le dolió de romper su amistad con Klug.

Pese a todo, reconoció que aún siente cariño por ella, pero que prefiere mantener la distancia. “Si yo fuera tan baja como ella, también me hubiera metido con sus hijas, pero no lo hice, también por la bonita amistad que tuvimos”.

La popular “Reina del Sur” señaló que “cuando la amistad no es sincera, muchas veces se rompe” y reveló que incluso perdió su amistad con Jefferson Farfán por defender a Klug cuando todavía eran amigas, aunque hoy admite que “no valió la pena”.

¿Se podrá reconstruir la amistad entre Evelyn Vela y Melissa Klug? ¿Habrá respuesta de la “Blanca de Chucuito”? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola.

