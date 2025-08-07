La reciente controversia entre Estrella Torres y Leslie Shaw llegó a Ponte en la Cola, donde la cantante de Tú me obligaste no dudó en responder a los ataques de la “gringa”. Tras las declaraciones de Shaw, quien cuestionó a Estrella, la joven intérprete decidió enviar un mensaje contundente sobre lo que realmente importa.

En su intervención en el programa, Estrella Torres afirmó: “A mí no me afecta, la gente se está dando cuenta sola, pero está mal meterse con el cuerpo ajeno”. La cantante dejó en claro que las críticas deberían centrarse en su trabajo musical y no en su apariencia física, un tema con el que, según ella, no tiene por qué lidiar.

Micheille Soifer, quien estaba presente en el set, también comentó sobre la situación: “Yo no sé si es consciente de la cantidad de enemigos que está ganando, ya estamos grandes para esas actitudes”. Ambas coincidieron en que ya no es momento para ese tipo de enfrentamientos, sobre todo cuando se trata de algo tan personal como la imagen de una persona.

¿Será que Leslie Shaw contestará a este mensaje de Estrella Torres? ¿Qué opinas de la forma en que ambas manejaron el conflicto? ¡No te pierdas más detalles en Ponte en la Cola!

