Eduardo Medina Almonte, abogado de Cristian ‘CriCri’ Martínez, estuvo EN EXCLUSIVA en “Ponte en la cola” y reveló imágenes del día que presuntamente sucedió el abuso sexual contra una joven, denuncia por la cual terminó en prisión durante 11 meses.

El primo de Jefferson Farfán recuperó su libertad y la defensa del popular ‘Cri Cri’ aseguró que no es el autor del abuso por las evidencias presentadas.

“Ese es el momento donde él sale de la discoteca, felizmente estaba grabado porque nadie lo puede sostener, ni él mismo (…) Ahí es donde él ya no se puede sostener y se sienta en la escalera, se queda ahí”, aseguró el letrado en el programa de Micheille Soifer y Ricardo Rondón.

¡No te pierdas la nota completa de Ponte en la cola!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR