En Ponte En La Cola, el conductor Ricardo Rondón detalló sobre el sello especial de Eres Mi Bien en medio de una entrevista con los actores principales. El comunicador explicó que la novela propone un enfoque novedoso, al poner en el centro al amor adulto.

Destacó que el amor de adolescentes y jóvenes es lindo y que se suele tocar en la mayoría de historias románticas, sin embargo, no queda ahí. Hay de todo en el amor, y señaló que “el amor adulto también es muy hermoso”.

La producción busca conectar con realidades cotidianas en las que muchas personas podrán sentirse reflejadas. No solo aborda historias de romance, sino también de crecimiento personal, resiliencia y segundas oportunidades.

Los invitados del programa, Mónica Sánchez, David Villanueva y Paul Martin, estuvieron de acuerdo en que este es un proyecto que resalta valores importantes y que habla de un amor más maduro, real y sano.

Asimismo, se destacó que Eres Mi Bien explorará la amistad, los vínculos familiares y el valor de las relaciones que se construyen con respeto. Con un elenco de lujo y un guion cargado de emociones, la novela promete impactar y reunir a la familia peruana alrededor de la televisión, recordando que siempre es posible volver a empezar.

¿Qué sorpresas traerán las historias de Eres Mi Bien? ¿Conectará este enfoque con quienes creen que el amor adulto también puede transformar vidas? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola, solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

