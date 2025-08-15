En una reciente entrevista para Ponte En La Cola, Melissa Klug y su abogado explicaron que buscan conciliar para poner fin a procesos judiciales que llevan años, como la reducción de pensión de alimentos iniciada por Jefferson Farfán en 2019 y el pedido de aumento interpuesto por la empresaria en 2020.

“Conciliar para culminar uno de los tantos procesos judiciales que tenemos”, señaló Klug, dejando en claro que su intención es cerrar estos casos por el bien de su familia.

Según detallaron, si Farfán no asiste a la segunda invitación, el camino será continuar por la vía judicial, aunque esperan evitarlo. La defensa de Klug indicó que la notificación de la primera cita nunca llegó a la abogada del futbolista, por lo que esperan que este 26 se presente para lograr la conciliación.

“Esto es totalmente sobre mis hijos”, subrayó Melissa Klug antes de concluir, enfatizando que no se trata de un tema personal ni por ella misma, sino de garantizar el bienestar de sus menores.

¿Jefferson Farfán acudirá a esta segunda invitación de conciliación? ¿Será posible llegar a un acuerdo por el bien de los hijos? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR