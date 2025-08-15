En una entrevista para Ponte En La Cola, Melissa Klug aclaró que el juicio conde que ganó por 47 mil dólares contra Jefferson Farfán se trata sobre que él habría incumplió un contrato de confidencialidad firmado tiempo atrás.

La empresaria precisó que este proceso es distinto al del millón de soles que presuntamente tendría que pagar, ya que en primera instancia, fue favorable a Farfán pero que actualmente se encuentra apelado, por lo que aún no hay un ganador definitivo.

Sobre la posibilidad de que el exfutbolista no pague el monto en el plazo establecido, Klug y su abogado señalaron que procedería el embargo de su casa, aunque aclararon que este dinero proviene de un acuerdo de hace muchos años y no está relacionado con los conflictos actuales. También lamentó que el Poder Judicial haya demorado tanto en responder a esa demanda específica y que recién se haya resuelto.

Así mismo, afirmó que siempre ha querido “llevar la fiesta en paz” con Farfán, pero considera que sus asesores o él mismo no han manejado bien la situación: “No lo sé, yo no puedo pensar qué es lo que él tiene en su cabecita, pero tenemos dos hijos y están creciendo (…) la idea es llevar la fiesta en paz. Él está en una etapa muy linda de su vida y yo creo que los problemas con la mamá de sus hijos ya deberían terminar. Ya son 10 años”.

¿Pagará Farfán para evitar el embargo? ¿Será esta la última disputa entre ellos? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

