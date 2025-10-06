En Ponte En La Cola, se reveló que Samahara Lobatón dio a luz a su primer hijo varón, Azael, en Estados Unidos alrededor de las 8:31 de la mañana, un acontecimiento cargado de emoción para la familia. Aunque su pareja, Bryan Torres, no pudo estar presente físicamente por compromisos laborales, ambos vivieron este momento especial mediante una videollamada.

La abuela Melissa Klug también conoció a su nieto a través de este medio, expresando su felicidad y compartiendo la alegría con los suyos. Además, el padre, conocido como “el murciélago Lobatón”, manifestó públicamente en redes sociales la emoción por la llegada de Azael.

Durante el programa se comentó sobre el significado del nombre del pequeño, que proviene del hebreo y significa “hecho por Dios”. La familia agradeció las bendiciones recibidas y compartió sus expectativas sobre los nuevos planes que se avecinan con la llegada del bebé.

¿Qué significará esta nueva etapa en la vida de Samahara Lobatón y su familia? No te pierdas los próximos programas de Ponte En La Cola para enterarte de más detalles.

