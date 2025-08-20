En Ponte En La Cola, El Chino decidió convertirse en “psicólogo” y darles una sesión de terapia a Meche y Emerson, luego de escuchar las quejas que él le había confiado.

Apenas comenzó la dinámica, Emerson sudaba frío, pero finalmente terminó confesando, muy nervioso, aspectos de su relación que no lo hacían feliz. Entre ellos mencionó que Meche lo obliga a rezar el rosario tres o cuatro veces al día y que incluso lo manda a comprar pan antes de que la tienda abra, o también del como tenía más fotos de su suegra que de sus amigos.

Las revelaciones hicieron que Meche explotara de enojo y no dudara en recriminarle, además de dejarle en claro su malestar por la cercanía que mantenía con la dueña de la bodega, Francisca, llegando a prohibirle hablar nuevamente con Rubén. Sin embargo, tras la discusión, la pareja terminó reconciliándose y, según palabras de Meche, liberándose del enojo que cargaba, aunque las cosas no habían cambiado tanto.

¿Será que estas terapias improvisadas del Chino lograrán mantener la paz en la relación? ¿Qué más secretos develará esta pareja en el futuro? No te pierdas lo próximo de Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

