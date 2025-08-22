En Ponte En La Cola, El Chino organizó un inesperado encuentro entre Fiorella, Sebastián y Alan, que estuvo a punto de convertirse en una pelea, pero terminó transformándose en una competencia de tres retos por el amor de la joven.

El primero fue un reto de baile donde los chicos se entregaron tanto que Fiorella comentó entre risas: “La intención no era humillarlos”. Después se animaron a cantar, con un violinista acompañando a Alan y un pianista respaldando a Sebastián. Aunque la tensión subió cuando Alan amenazó con contarle todo a Valeria, la mamá de Fiorella, después de que Sebastián se acercara más a Fiorella, pero El Chino calmó las aguas para que la competencia continúe.

El tercer reto fue recitar poesías dedicadas a Fiorella, momento en el que El Chino se convirtió en alcahuete, entregando flores para que ambos enamorados se las obsequiaran. Sin embargo, Fiorella no se conformó y pidió un reto adicional, lo que generó protestas de Sebastián y Alan. El Chino se achoró: “Si ella quiere una prueba más, habrá una prueba más”.

La última misión fue conseguirle un cevichito, pero pese al esfuerzo de los chicos, fue el propio Chino quien terminó resolviendo la situación, terminando por llevarse a Fiorella pese a los reclamos de Alan y Sebas.

¿A quién conquistó finalmente a Fiorella? ¿Sebastián o Alan lograron ganarse su corazón? No te pierdas lo que pasó en Ponte En La Cola.

