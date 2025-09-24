En “Ponte En La Cola”, Abigail Sulamita Salazar Cotrina, más conocida como Zully o Zulipa, fue el centro de atención al mostrarse como una de las figuras digitales más influyentes del momento. Con tan solo 20 años y proveniente de Comas, la joven ha conquistado TikTok con 3.8 millones de seguidores, además de superar los 106 millones de me gusta en Instagram y alcanzar más de 354 mil seguidores en Kick.

El programa destacó cómo Zully ha logrado rodearse de reconocidos rostros nacionales e internacionales como Flavia Laos, Austin Palau, Alejandra Baigorria y Zaid Palau, consolidando su posición en la escena digital. Además, se mencionó la gran fiesta con la que celebró su cumpleaños, reflejando la magnitud de su creciente influencia social.

Uno de los momentos más comentados fue el lanzamiento de su propia canción junto al cantante internacional Kevo, ocasión en la que cerró una discoteca especialmente para su comunidad de seguidores con el apoyo de Austin Palau. Los conductores no dudaron en señalar que Zully está en su mejor momento, describiéndola como una artista que “está dando la hora” y que se encuentra en “su prime”.

¿Seguirá Zully sorprendiendo con nuevos proyectos musicales? ¿Hasta dónde llegará su impacto en redes sociales y en la industria? No te pierdas todo lo que pasó en “Ponte En La Cola”.

