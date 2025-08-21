En su paso por Ponte En La Cola, Teddy Guzmán contó que es la primera vez que trabaja con Roberto y que está disfrutando mucho de la experiencia, pues se divierte y la pasa muy bien con todo el equipo.

La actriz confesó que logró construir un personaje sólido inspirado en su propia historia, ya que Rebeca, su papel actual, fue una famosa vedette, al igual que ella en la vida real. Eso le permitió rescatar recuerdos bonitos y darle más fuerza a su actuación, desde los movimientos corporales hasta los diferentes tonos de voz.

Además, resaltó que hoy en día quienes tienen interés en desarrollarse en canto, baile o actuación cuentan con un abanico de posibilidades, incluso con universidades que ofrecen la carrera de actuación como una profesión de cinco años. Finalmente, dejó una frase contundente: “El actor nace y se hace muchas veces. Cuando tiene talento dentro, es fácil que lo haga”.

¿Crees que Teddy Guzmán se siente identificada con su personaje por su historia personal? ¿Quieres ver más detalles de esta entrevista? No te pierdas todo lo que pasó en Ponte En La Cola.

