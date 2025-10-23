Durante la reciente edición de Ponte En La Cola, se habló sobre la reconciliación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, luego de que se filtraran audios en los que no dejaba bien parada a su aún esposo ante la opinión pública. En el programa, se destacó que Salcedo ofreció disculpas públicas a la madre de sus hijos, reconociendo que se exageraron y comentaron cosas que no son ciertas sobre ella.

Ambos fueron vistos juntos en un evento familiar, lo que podría confirmar que habrían decidido dejar los problemas en el pasado. Micheille Soifer y Ricardo Rondón comentaron cómo esta situación deja una lección importante sobre la empatía, la comunicación y el valor de la familia frente a los problemas personales expuestos en los medios.

Además, se resaltó que las declaraciones de Maju Mantilla evidencian una actitud serena y conciliadora. “Las disculpas siempre son bienvenidas cuando vienen desde el corazón”, habría expresado, dejando abierta la posibilidad de un nuevo capítulo junto a su esposo. El espacio televisivo también reflexionó sobre la presión constante que enfrentan las figuras públicas, quienes deben equilibrar su vida privada con la exposición mediática.

¿Será este el reinicio definitivo para Majo y Gustavo? ¿Qué aprenderemos de su manera de afrontar la polémica y priorizar la familia?

Descúbrelo en Ponte En La Cola.

