En Ponte En La Cola, David Villanueva recordó su paso por los realities y confesó que, si bien fue una etapa importante y agradece a las productoras que confiaron en él, no era lo que realmente deseaba para su carrera.

“Agradezco a esa breve etapa, reconozco que fue una etapa muy bonita también, pero evidentemente, no me sentía yo en la ‘crema’, donde me gusta estar, que es justamente con mis compañeros actores”, señaló.

Sobre su personaje, contó que es originario de La Punta, tiene 45 años y aún no ha encontrado el amor. Sin embargo, la conexión con Valeria (interpretada por Mónica Sánchez) marcará un antes y un después en su vida. “Ellos dos estaban conectados químicamente, por eso fue tan rápida la conexión”, dijo Villanueva sobre la relación que viven sus personajes.

Durante la conversación, la conductora Micheille Soifer comparó esta unión con la leyenda del “hilo rojo”, a lo que el actor respondió con entusiasmo, afirmando que esa interpretación era muy acertada y representaba lo que transmite la historia.

¿Será Valeria la mujer destinada a cambiar la vida de su personaje? ¿Logrará finalmente encontrar el amor verdadero? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola, solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR