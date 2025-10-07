En “Ponte En La Cola”, se abordó la controversia que envuelve a Christian Cueva y Pamela Franco, luego de que surgieran rumores sobre una presunta deuda del futbolista con la cantante. Durante la emisión, se intentó contactar a Pamela para esclarecer el tema y, lejos de confirmar la versión, ella lo desmintió categóricamente, incluso burlándose de los comentarios que circulan.

La conversación no solo giró en torno al dinero, sino también a las tensiones personales y familiares. Se sugirió que la madre de Cueva no tendría la mejor relación con Pamela, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre el vínculo entre ambos. En medio de esto, surgieron comentarios informales sobre reconciliaciones amorosas, referencias a canciones sentimentales y detalles de cómo, pese a los rumores de crisis, la pareja continúa unida. De hecho, se reveló que Cueva se hospedó con Pamela durante su visita a Perú, dejando claro que la relación sigue en pie.

El programa también resaltó la habilidad de Pamela Franco para manejar sus negocios y superar dificultades, mencionando incluso a una expareja con la que logró un cambio positivo en su vida. Como cierre, se habló del evento protagonizado por Cricri, quien presentó a su orquesta, pero generó revuelo con declaraciones incómodas durante su participación en un espacio de “Ponte En La Cola”.

¿Existirá realmente una deuda entre Cristian Cueva y Pamela Franco o se trata solo de rumores? ¿Qué papel juegan las tensiones familiares en esta historia? Descúbrelo en “Ponte En La Cola”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

