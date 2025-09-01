En Ponte en la cola se reveló la impactante historia de Cristian “Cri Cri” Martínez, primo hermano de Jefferson Farfán, quien pasó 11 meses en prisión tras ser acusado de ultrajar a una joven durante una fiesta en la mansión de Farfán. Tras este largo periodo de incertidumbre, Cri Cri finalmente recuperó su libertad después de someterse a varias pruebas de ADN, médicos y fisiológicas que no hallaron evidencia de su implicación en el delito.

Desde su liberación, Cristian Martínez ha hablado públicamente, sosteniendo su inocencia y acusando la falta de pruebas consistentes en su contra. “Las pruebas hablaron solas”, declaró, refiriéndose a los análisis científicos que descartaron su participación en el ultraje. Su madre, además, subrayó que si hubiera tenido intenciones de agredir a alguien, no habría sido el primero en presentarse ante la justicia. “Una persona que agrede no se va a la comisaría a presentar”, añadió.

Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia son las declaraciones de Cri Cri que, aunque no mencionó a su primo Jefferson Farfán, muchos han interpretado como un mensaje indirecto hacia él. En su discurso, afirmó que siempre se mantuvo firme en su versión, pero lamentó el impacto que esta situación ha tenido en su vida, especialmente al verse privado de su libertad durante casi un año.

Aunque la situación legal sigue siendo compleja, con la posibilidad de una apelación que podría cambiar la sentencia, lo cierto es que Cristian Martínez y su familia ahora luchan por limpiar su nombre y restaurar su reputación. ¿Será este el final de un episodio que ha puesto a toda la familia Farfán en el ojo de la tormenta? La respuesta podría llegar pronto, pero por ahora, todo está en manos de la justicia.

