En el reciente programa de Ponte En La Cola, se abordó cómo esta vacancia refleja el cansancio del país frente a las falsas promesas de las autoridades, que no han sabido ofrecer soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. La llegada de un nuevo presidente ha despertado dudas y temores sobre lo que viene para el Perú.

Durante la emisión, el abogado de Dina Boluarte afirmó que ella permanecerá en el país —específicamente en su domicilio—, pese a los rumores de que habría intentado buscar asilo político en el extranjero.

El analista político Luis Roel Alva fue el invitado especial del programa, y junto a Micheille Soifer y Ricardo Rondón, analizaron a fondo la crisis actual y los posibles escenarios para el futuro del país.

¿Podrá el nuevo gobierno recuperar la confianza de los peruanos? ¿Qué viene ahora para el país tras esta vacancia? ¡Descúbrelo en Ponte En La Cola!