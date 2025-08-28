Un caso que generó gran polémica en el mundo del espectáculo y el deporte peruano ha dado un nuevo giro. Como se comentó en Ponte en la Cola, Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, recuperó su libertad tras pasar casi un año recluido en el penal de Lurigancho.

El exfutbolista fue acusado de abuso sexual en septiembre de 2024, tras una denuncia realizada por una joven que asistió a una fiesta en la casa de la ‘Foquita’ en La Planicie, La Molina. Sin embargo, tras varios meses de investigación, el Poder Judicial determinó que no había pruebas suficientes para sostener la acusación.

“Hace 11 meses, a raíz de una fiesta, una señorita denunció haber sido abusada por él”, recordó Ricardo Rondón, quien agregó: “Si uno comete un acto así, va a estar preso mínimo 30 años, pero la justicia lo ha soltado porque ha encontrado que no hay pruebas contundentes”.

La madre de ‘Cri Cri’ expresó su alivio con breves palabras: “Me siento feliz”, mientras que en el set de Ponte en la Cola, Rondón añadió: “Cri Cri era la mano derecha de Jefferson Farfán”.

¿Volverá ‘Cri Cri’ a la vida pública tras este escándalo? Conoce más detalles en el próximo episodio de Ponte en la Cola.

