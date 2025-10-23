Durante la reciente emisión de Ponte En La Cola, se abordó la polémica generada por una serie de videos virales que han causado indignación por su carácter humillante y ofensivo. Se mostró a un joven identificado como Lemon Pay, arrojando dinero a adultos mayores en situación de pobreza, provocando la reacción inmediata de miles de usuarios que condenaron su falta de empatía.

Aunque el creador del contenido se disculpó públicamente y compartió nuevos videos en sus redes, el daño ya estaba hecho. Tanto Ricardo Rondón como Micheille Soifer comentaron sobre cómo este tipo de comportamientos se repiten en distintas plataformas, donde muchos buscan notoriedad sin considerar el daño que provocan. También se mencionó que Lemon Pay cerró los comentarios de sus publicaciones, pero los clips continúan circulando en YouTube y otras redes.

Se enfatizó la importancia de la empatía, el respeto y el amor hacia los demás, destacando que el contenido que se burla del sufrimiento ajeno no debería tener cabida en la era digital. Además, se cuestionó si deberían existir sanciones más severas para quienes difunden este tipo de material y se recordó que la creación de perfiles falsos y el contenido de bajo nivel se han convertido en una preocupante tendencia.

¿Debería prohibirse este tipo de contenido en redes sociales? ¿Hasta dónde llegan los límites del entretenimiento y la libertad de expresión?

Descúbrelo y no te pierdas más debates como este en Ponte En La Cola.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR