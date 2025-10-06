En Ponte En La Cola, se abordó la disputa legal entre Christian Rodríguez y Gustavo Salcedo, quien enfrenta una denuncia penal por tentativa de homicidio, acoso y coacción. A pesar de las disculpas ofrecidas por Salcedo, la defensa de Rodríguez, liderada por la abogada Gabriela Navarro, exige su detención inmediata para resguardar la seguridad de su cliente y su familia.

El caso se agrava con la aparición de imágenes de agresión y mensajes amenazantes que Salcedo habría enviado a la esposa de Rodríguez. A esto se suma otra denuncia que involucra a Jorge Domingo Petrozzi, abogado defensor de Salcedo, acusado de acosar y amenazar a un productor y a su familia, quienes incluso recibieron un arreglo floral intimidante en la puerta de su casa.

La Fiscalía ya investiga ambos hechos, que han trascendido del ámbito mediático al judicial, enfrentando a los abogados Navarro y Petrozzi en lados opuestos del proceso. La magnitud de las acusaciones, que incluyen un intento de homicidio, será determinada en el proceso legal en curso.

¿Qué pasará con las graves acusaciones contra Gustavo Salcedo? ¿Cómo avanzará este polémico caso en la justicia peruana? No te pierdas los próximos programas de Ponte En La Cola para conocer todos los detalles.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR