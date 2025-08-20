En Ponte En La Cola, Claudio Calmet sorprendió al hablar de la esencia de su personaje: “No es pisado, es un tipo muy sabio, más bien, sabe qué batallas luchar y cuáles no”, explicó con seguridad.

El actor contó que esta es su primera gran oportunidad de trabajar junto a Natalia Salas, salvo por un pequeño proyecto que coincidieron años atrás.

Sobre la experiencia, no dudó en elogiar a su compañera: “Para mí es un lujo tener una compañera como Natalia, tiene muchísimo juego”, dijo, asegurando que ella le hace la vida más fácil en escena.

Calmet se mostró feliz de compartir no solo la historia de sus personajes, sino también la complicidad frente a cámaras. Además, adelantó que el tercer capítulo viene cargado de momentos muy intensos que sorprenderán a los fans.

¿Qué pasará con el personaje de Claudio en esta nueva etapa? ¿Qué sorpresas traerá ese esperado capítulo? No te pierdas todo lo que se viene en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR