Christian Domínguez se confesó con “Ponte en la cola” y aseguró que quiere agrandar la familia con Karla Tarazona. El cumbiambero confesó que ha hablado con su pareja y esperan darle la bienvenida pronto a una niña.

“Lo estamos pensando. Por lo menos ya nos concientizamos que la vamos a criar hasta los 65 años. No puede demorar mucho, tiene que ser este año o, máximo, el próximo año. Tiene que ser mujer, sí o sí”, sentenció.

Asimismo, dio pistas de cuál podría ser el nombre de la bebé: “No se va a llamar Karla, ni Cristina, ni María. Creo que uno de los nombres va a ser Katherine”.

