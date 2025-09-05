Christian Domínguez planea tener UNA BEBÉ con Karla Tarazona ¡y revela el NOMBRE!
El cumbiambero habló para las cámaras de “Ponte en la cola” sobre su relación.
Christian Domínguez se confesó con “Ponte en la cola” y aseguró que quiere agrandar la familia con Karla Tarazona. El cumbiambero confesó que ha hablado con su pareja y esperan darle la bienvenida pronto a una niña.
“Lo estamos pensando. Por lo menos ya nos concientizamos que la vamos a criar hasta los 65 años. No puede demorar mucho, tiene que ser este año o, máximo, el próximo año. Tiene que ser mujer, sí o sí”, sentenció.
Asimismo, dio pistas de cuál podría ser el nombre de la bebé: “No se va a llamar Karla, ni Cristina, ni María. Creo que uno de los nombres va a ser Katherine”.
