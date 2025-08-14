En la más reciente edición de Ponte En La Cola, Micheille cuestionó el motivo por el que Christian Cueva decidió pronunciarse ahora y sobre un tema “menos importante” que su silencio en torno a las visitas a sus hijos.

La conductora explicó que su preocupación principal era el bienestar de los menores, especialmente porque Pamela López podría enfrentar hasta tres años de condena si su acusación contra el futbolista resultaba falsa, recordando que es ella quien actualmente cuida de los niños. Micheille recalcó que no intentaba “defender ni justificar” a López.

La abogada de Cueva reveló que, aunque no se hizo público, el jugador inició hace tiempo el proceso para establecer un régimen de visitas. Confirmó que lo dicho por Pamela respecto a que no existía impedimento para que él viera a sus hijos era cierto, e incluso contó que Cueva llegó a visitarlos en el colegio, momento en el que su hijo “se mostró muy emocionado por presentarlo a sus amigos”.

Sin embargo, según la defensa del futbolista, Pamela calificó esta visita como una llegada “intempestiva” que “generó un susto”, lo que motivó a Cueva a acudir al juez para acordar formalmente los días de visita.

Pese a ello, en la demanda presentada por López, solo se le otorgaban dos horas al mes para ver a sus hijos. Para la abogada, esto demuestra un “doble discurso” por parte de Pamela: decir públicamente que no hay impedimento para las visitas, pero luego restringirlas de esa manera.

Además, aseguró que su cliente continúa enviando manutención, regalos y mantiene intentos constantes de comunicación con sus hijos. De igual forma, aclaró que el principal objetivo de todos, es “no afectar ni perjudicar” a los menores.

¿Podrán llegar a un acuerdo por el bienestar de los niños? ¿Continuarán las acusaciones legales? Entérate de todo lo que pasó en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR