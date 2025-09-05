¿Se le fue el dedo? Christian Cueva utilizó sus redes sociales para desmentir que sea él quien estaría comunicándose con personas a través de su cuenta.

“Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta”, escribió.

¿Qué dice Pamela Franco al respecto? Ante las cámaras de “Ponte en la cola” declaró: “Estamos bien, mejor que nunca podría ser si estamos juntos pero nuestras vidas no son así.

