Christian Cueva denuncia SUPLANTACIÓN de identidad ¿para NO tener problemas con Pamela Franco?
El futbolista se pronunció.
¿Se le fue el dedo? Christian Cueva utilizó sus redes sociales para desmentir que sea él quien estaría comunicándose con personas a través de su cuenta.
“Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta”, escribió.
¿Qué dice Pamela Franco al respecto? Ante las cámaras de “Ponte en la cola” declaró: “Estamos bien, mejor que nunca podría ser si estamos juntos pero nuestras vidas no son así.
