En la más reciente edición de Ponte En La Cola, se reveló que Christian Cueva y su nueva abogada enviaron una carta notarial a Pamela López exigiendo que se retracte de sus declaraciones en un plazo de 48 horas, advirtiendo que, de no hacerlo, procederán con una demanda por difamación.

El documento, titulado “Solicitud de rectificación por difusión de información falsa y tendenciosa”, responde a las afirmaciones de López sobre una presunta extorsión y supuestas llamadas del futbolista a la actual pareja de ella.

En la carta, Cueva niega rotundamente haberse comunicado “por algún medio o persona” con Paul Michael, y rechaza las “expresiones denigrantes” en su contra.

“Mi patrocinado ha venido tolerando todo este tiempo, un montón de ataques… pero ya no más. Esa afirmación que realiza la señora López es falsa”, declaró su nueva abogada, asegurando que desconocen por completo al dueño del número de teléfono mostrado por López.

La representante legal agregó: “Hemos remitido una carta notarial dándole un plazo de 48 horas a la señora López para que se rectifique, y lamentablemente, si no lo hiciera, vamos a proceder y tomar las acciones legales pertinentes”.

Por su parte, Pamela López respondió brevemente: “Si tengo que defenderme de ese tipo de personas, lo haré siempre con la verdad”.

¿Cumplirá Pamela con la rectificación pública solicitada? ¿Se concretará la demanda por difamación? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola.

