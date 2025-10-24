En Ponte En La Cola, se abordaron los diversos conflictos legales por manutención infantil que vienen protagonizando conocidas figuras del espectáculo y la farándula peruana. Uno de los casos más comentados es el de César Vega, quien es acusado por su expareja, Suheyn Cipriani, de no cumplir con sus obligaciones económicas y exigir incluso un audio en el que ella le habría solicitado 10 mil soles mensuales para cubrir las necesidades de su hijo.

Ambos estarían discutiendo por la pensión de 1,500 dólares mensuales. Ella expresó que desea que su hija mantenga una buena calidad de vida, incluyendo el acceso a marcas de lujo, mientras resaltó la desigualdad que vive al no poder comprar ropa para sí misma con la misma facilidad que para la pequeña. Por otro lado, César Vega niega en su totalidad estas acusaciones y resalta que si bien habría fallado como esposo, nunca faltó a su papel de padre ni hay ninguna clase de preferencia hacia sus hijos.

Durante la conversación, se mencionaron presuntos actos de violencia psicológica por parte de César Vega contra Suheyn Cipriani, lo que provocó un contundente rechazo del panel hacia ese tipo de conductas. También se habló de una supuesta “guerra” legal que podría desatarse entre las partes involucradas. El periodista del espacio destacó que recientemente nació un bebé en abril, recordando la responsabilidad afectiva que todo padre debe tener con sus hijas.

¿Se llegará a un acuerdo justo entre las partes? ¿Cómo evolucionarán estas tensiones en los próximos días?

