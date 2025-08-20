En una nueva edición de Ponte En La Cola, César Vega rompió su silencio y se refirió directamente a Suheyn Cipriani, ofreciendo disculpas a ella, a su padre, a su familia y a todas las personas afectadas.

“Llevo medio año de rehabilitación”, aseguró, atribuyendo sus acciones pasadas al consumo de alcohol y señalando que actualmente se encuentra en terapias que lo mantienen limpio y que lo hacen reflexionar.

Asimismo, manifestó que no critica la manera en la que Suheyn decidió contar su verdad señalando que cada persona tiene su forma de liberar lo que ha vivido, añadiendo que espera que el programa haya significado para ella un desahogo y una oportunidad de sanación.

Sin embargo, negó rotundamente haberle dado una patada en el estómago cuando ella estaba embarazada. Explicó que recordaba la grabación que circuló en redes, pero que lo que se veía era un “forcejeo” y no una agresión como tal, aclarando también que él no sabía que lo estaban grabando.

También aclaró que hay temas en los que no desea profundizar por respeto a su proceso y al de los demás. “Espero que en algún momento haya la oportunidad para enmendar mis errores”.

Los conductores de Ponte En La Cola coincidieron en que debió recibir un castigo por lo sucedido en su momento, al mismo tiempo que le desearon a Suheyn Cipriani que encuentre la ayuda necesaria para sanar las heridas que le dejó el pasado.

No te pierdas las próximas ediciones de Ponte En La Cola para conocer más.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR