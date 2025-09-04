César Ritter y Gonzalo Torres se trasladaron hasta el Jirón de la Unión en Cercado de Lima para ser estatuas humanas y divertir a la gente que transita por esa concurrida calle.

El actor de “Eres mi bien” y el popular “Gonzalete” se divirtieron al máximo junto al “Chino” de “Ponte en la cola”.

¿Quieres saber cómo les fue? ¡No te pierdas la nota completa de Ponte en la cola!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR