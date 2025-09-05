¡GIRO EN LA HISTORIA! Antonio Crespo Galan, conocido en el mundo del stream como Furrey, sufrió un accidente de tránsito hace alrededor de dos meses. Y, con una nueva pericia, el caso podría cambiar el rumbo del proceso judicial.

En esta pericia se señala que “la causa generadora del accidente es atribuible únicamente al conductor Antonio Crespo Galan”. “Razonable y técnicamente se demuestra que el conductor del scooter ingresó a la calzada enfrentando la luz roja del semáforo, por lo tanto, no acató el mensaje de parar”, se añade.

El conductor Pablo Castillo involucrado en el accidente estuvo en prisión preventiva y, pronto, podría ser dejado en libertad ante la información que da esta nueva pericia. “Queda demostrado que el conductor del scooter se desplazó creando condiciones de evidente peligro hacia su integridad, que conllevaron al desenlace del accidente”, añade el documento.

La otra infracción que habría cometido el youtuber sería el maneja su vehículo sobre el paso peatonal: “El scooter que condujo, constituye un vehículo automotor, por lo tanto, no podía ser desplazado por el paso peatonal que está diseñado y determinado normativamente para el desplazamiento de personas únicamente”.

