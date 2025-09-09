En Ponte en la Cola, Beéle rompió el silencio tras la filtración de un vídeo íntimo que involucra a él y Isabella Ladera, el cual se viralizó en las redes sociales el lunes 8 de septiembre. La filtración ha desatado una ola de rumores y acusaciones, especialmente después de que Isabella señalara al cantante como el responsable del incidente. Sin embargo, Beéle negó categóricamente estas acusaciones.

En un comunicado oficial, el cantante, cuyo verdadero nombre es Brandon de Jesús López Orozco, expresó: “Rechazamos de manera categórica la filtración de un vídeo íntimo de las personas involucradas”. Además, Beéle afirmó que no filtró el vídeo ni participó en su divulgación, aclarando que su prestigio internacional y carrera artística están lejos de involucrarse en hechos de esta naturaleza.

El comunicado también detalló que se han solicitado medidas a las plataformas digitales para eliminar cualquier enlace o copia del material filtrado y que se tomarán acciones legales tanto en Colombia como en Estados Unidos. Beéle hizo un llamado a los medios y a la opinión pública para que no compartan ni difundan el vídeo, ya que eso contribuye a una forma de violencia digital.

Ricardo Rondón, en Ponte en la Cola, se mostró sorprendido y comentó: “A mí me parece muy extraño todo esto porque días antes ella se estaba tomando fotos con la polera de Beéle. O es ella o es él, uno de los dos ha tenido que ser”. Por su parte, Micheille Soifer recordó que Isabella Ladera había perdido su celular recientemente, lo que podría haber sido la clave de la filtración.

¿Qué consecuencias traerá este escándalo para ambos? ¿Qué más revelarán las investigaciones? No te pierdas el análisis completo en Ponte en la Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

