Beéle en Perú: Ale Fuller es ¿AMPAYADA? En megaconcierto y conoce AQUÍ a todos los famosos
La actriz Ale Fuller fue vista muy cariñosa con un misterioso acompañante en el concierto de Beéle, ¿es su nuevo galán?
¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?
“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.
¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?
El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.