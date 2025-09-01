En Ponte en la cola se habló de la gran sorpresa que causó Ale Fuller durante su asistencia al concierto de Beéle en Lima. La actriz, que fue vista muy acompañada y cariñosa con un joven, despertó las dudas de los asistentes y fanáticos: ¿será su nuevo enamorado?

Ale, al ser consultada por la prensa, no negó ni confirmó la relación, pero sí dejó claro que estaba “muy tranquila y muy contenta”. “Creo que no hay nada más lindo que disfrutar de… de la vida, de experiencias como estas”, comentó, sin entrar en detalles sobre su acompañante.

El hecho no pasó desapercibido para los presentes. Durante el evento, se vio a Ale Fuller abrazada y bien cariñosa con su misterioso acompañante, lo que generó gran expectativa sobre su vida amorosa. La actriz también compartió que, en el entorno de su vida personal, siempre está rodeada de personas que conoce desde hace años y en quienes confía plenamente.

Entre los famosos que asistieron al evento se encontraban Emilio Jaime como telonero, Maicelo, Samantha Batallanos, Leslie Shaw, Delany López, entre otros. El momento más comentado fue, sin duda, la aparición de Ale Fuller con su “nuevo galán”, un tema que mantiene a todos especulando sobre el futuro amoroso de la actriz. ¿Será este el inicio de una nueva relación o solo un buen amigo?

No te pierdas más detalles sobre este emocionante concierto y descubre si el “nuevo galán” de Ale Fuller es más que un amigo en el próximo programa de Ponte en la cola.