Austin Palao fue intervenido por el ‘Chino’ de “Ponte en la cola” y sometido al “Choco-reto” del reportero. Él le pidió que, para ganarse un delicioso chocolate, debía llamar a tres de sus amigos y pedirles que califiquen qué tan buen amigo es del 1-10.

La primera persona en quien pensó Austin fue en Hugo García. Tras hacerle la pregunta, él le respondió: “Yo te pongo 20 puntos, hermano, porque eres un chico con muchos valores. No tengo muchas cosas qué decir, pero solo te puedo decir que te quiero mucho y que te considero como un hermano”.

Pero, el equipo de “Ponte en la cola” no dudó en trolearlo en la post-producción al poner la canción “La Plena-W Sound 05” de Beéle, el ex de Isabella Ladera.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR