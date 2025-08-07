La entrevista con Leonard León en Ponte en la Cola dio un giro inesperado cuando el cantante decidió abandonar el set en pleno programa. Todo ocurrió tras la presentación de un reportaje que mostraba imágenes de Mariella Zanetti en 2018, donde se comentaban supuestas agresiones hacia Karla Tarazona por parte del cantante.

En el reportaje también se escuchaba una llamada telefónica con la madre del cantante, en la que mencionaba que Karla Tarazona “se merecía los golpes” debido a que “hacía cosas que no eran correctas”. Esta revelación fue el detonante para que Leonard León decidiera abandonar el programa junto a su abogado, sin dar tiempo a más respuestas.

Al respecto, Ricardo Rondón expresó: “Nuestro propósito era que él se defienda y que nos diga si era verdad o no”. Por su parte, Micheille Soifer agregó: “Simplemente le hicimos una pregunta y perdió los papeles”. Ambos conductores dejaron claro que la intención era conocer su versión de los hechos, pero la salida abrupta del cantante dejó muchas preguntas sin responder.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

