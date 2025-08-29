En Ponte En La Cola, Angie Jibaja dejó a más de uno impactado luego de pronunciarse en redes sociales con un pedido muy particular: solicitó ayuda económica a sus seguidores para poder lanzar un emprendimiento que, según contó, será una tienda en línea que todavía se encuentra en mantenimiento.

La modelo confesó que no atraviesa un buen momento, pero que está tratando de mejorar y salir adelante. Incluso llamó a sus fans su “familia”, agradeciendo que siempre la acompañen.

Mientras tanto, Jean Paul y Romina también reaccionaron tras el video de Angie. Romina fue tajante al afirmar que “ya no tiene nada que hablar del tema” y que todo está en proceso legal y en manos de las autoridades.

La pareja remarcó que los hijos que crían juntos “están sanos, seguros y bien protegidos”, recordando que las pruebas ya desmintieron las acusaciones de Jibaja. “Nosotros no hablamos por hablar, nosotros hablamos con pruebas”, subrayó, remarcando que demuestran quiénes son con sus acciones.

Romina además mostró su lado más familiar y amoroso al dedicar un tierno mensaje de cumpleaños a la hija menor de Angie, expresando todo su cariño por los pequeños.

Sin embargo, el contraste con el pedido de Jibaja fue evidente: la modelo, además de su emprendimiento, reveló que aún guarda la esperanza de poder reconectarse con sus hijos algún día.

¿Crees que Angie Jibaja logrará concretar su emprendimiento con la ayuda de sus seguidores? ¿Qué pasará con el enfrentamiento legal que la enfrenta a Jean Paul y Romina? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

