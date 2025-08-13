En el más reciente episodio de Ponte En La Cola, Angie Jibaja sorprendió con graves acusaciones hacia Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, señalándolos de maltratar y manipular a sus hijos.

La modelo realizó una denuncia pública a través de redes sociales, asegurando que, por sus declaraciones, “de seguro” sus hijos serían “torturados y castigados”, lo cual “no era novedad” y que no podrían contar nada por miedo a represalias contra ella.

Cansados de la situación, Jean Paul Santa María presentó una nueva denuncia en su contra, mientras que Romina Gachoy calificó a Angie como “una persona que no está en sus cabales”.

La abogada Rosario Sasieta analizó el caso y advirtió que una acusación falsa constituye desobediencia al juzgado. Asimismo, explicó que Jibaja podría obtener un régimen de visitas, pero con condiciones estrictas: acreditar seis meses sin consumir, realizar las visitas en un local del Poder Judicial, por dos horas y solo una vez al mes.

¿Podrá Angie Jibaja cumplir con estos requisitos para volver a ver a sus hijos? ¿Responderán Romina y Jean Paul a estas nuevas acusaciones? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

