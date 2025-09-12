En Ponte En La Cola, Andrea San Martín reveló que acudió a la comisaría para denunciar a Juan Víctor, luego de que este, a través de un podcast, la acusara públicamente de haber acabado con la vida de su gatito y de abandonar a su perrita en medio de la nada.

Todo habría comenzado tras el cumpleaños de la hija de ambos, donde Andrea compartió una fotografía junto a la abuela paterna. Este gesto habría molestado a Juan Víctor, quien en dicho espacio lanzó indirectas y declaraciones en contra de Andrea por medio de sus historias de instagram, responsabilizándola de la muerte de su mascota.

Aunque en un inicio la modelo no respondió, más tarde se conoció que estaba de camino a la comisaría para presentar una denuncia. Finalmente, no la realizó en ese momento, pero sí anunció que está tomando medidas legales contra Juan Víctor, resaltando incluso las amenazas que recibió a raíz de lo declarado en el podcast.

¿Se concretará la denuncia contra Juan Víctor? ¿Qué pasará con las medidas legales que Andrea asegura estar preparando? No te pierdas los próximos detalles en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR