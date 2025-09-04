Alejandra Baigorria habló fuerte y claro sobre su amistad con Mario Irivarren. La empresaria declaró ante las cámaras de “Ponte en la cola” y dijo que su relación con el que ha sido su compañero durante varios años ya no existe.

“Él ha dado a entender que no es mi amigo y no pasa nada. Son sus decisiones, somos adultos. A pesar de todo, le deseo la felicidad del mundo y ya está. Hay cosas que a uno no le gustan porque las ha visto. Finalmente, la mala de la historia no soy yo”, sentenció.

Asimismo, se reservó su opinión sobre la reconciliación de Mario Irivarren y Onelia Molina. “No opino”, fue lo único que dijo.

