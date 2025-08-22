En Ponte En La Cola, Diego Villarán habló con entusiasmo sobre su personaje en la novela Eres Mi Bien y resaltó lo enriquecedor que ha sido trabajar con sus colegas.

“Son personajes que los podemos jugar mucho, estamos creo que los tres muy felices del rol que nos ha tocado. Trabajar con ellos dos para mí ha sido increíble, aparte de buenos actores, son muy buenas personas también”, expresó.

El actor no solo destacó el trabajo artístico, sino también la amistad y confianza que se han formado entre él, Valeria Ríos y Vasco Rodríguez, lo que, según él, ha fortalecido la historia que comparten en pantalla.

¿Qué más reveló Alan Diego sobre su experiencia en Eres Mi Bien? ¿Qué giros traerá su personaje en la novela? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

