En el último programa de Ponte En La Cola, Kenji Fujimori sorprendió a Micheille Soifer al simular que ella era invitada de su podcast Tampoco Tampodcast y lanzarle sin filtro la pregunta: “Micheille, estoy viendo las redes sociales y una de las preguntas que veo es: ¿Por qué te gustan los chibolos?”.

Entre risas y escándalo, logró que nuestra Michi incluso se desmayara. Micheille Soifer respondió indignada: “¿Cuando he estado con un chibolo? ¿Cuándo?… ¿Nadie me va a defender?”. Al ver que nadie la ayudaba, aclaró: “No es que yo tenga cara de vieja, ¿ya? pero mi novio no es más chibolo que yo, él es mayor que yo. Parece mi colágeno, pero en realidad yo soy su colágeno”.

La broma no quedó ahí. Con la ayuda de Ricardo Rondón, Kenji insistió con otra pregunta: “Es la pregunta de los que se han inscrito con la membresía VIP… ¿Por qué los bancas?”. Entre carcajadas, Micheille reconoció que antes sí lo hacía, pero aseguró que eso ya había quedado en el pasado.

Finalmente, Kenji reflexionó sobre la diferencia entre el formato de YouTube y la señal abierta, señalando que en la plataforma digital uno debe pensar dos veces lo que dice, a diferencia del otro, donde tienes mucha más licencia.

¿Te sorprendió la reacción de Micheille Soifer? ¿Crees que Kenji fue demasiado directo con su pregunta?

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

