Samahara Lobatón estuvo en el set de “Ponte en la cola” y se refirió a Youna, el padre de su primera hija. Tras las declaraciones de la hija de Melissa Klug, el progenitor de la pequeña utilizó sus redes sociales para compartir una conversación privada con su expareja referida a la educación de la menor.

Según el hombre, Samahara le estaría pidiendo 30 mil soles para el pago del colegio en el que estudiará la hija que tienen en común. “La cuota de ingreso, la matrícula, sale de mi bolsillo”, se le escucha decir a la joven. “Te lo agradezco, tú te metiste con un barbero de barrio, no con un futbolista profesional”, le responde él.

Pero Samahara le reclamó: “Todo el mundo hace esfuerzos por sus hijos. Ese va a ser el colegio al que ella va a ir toda su vida”. “¿Fue mi error o fue tu error? Es un esfuerzo imposible. Estamos hablando de 30 mil soles por un colegio que ni siquiera es primer grado, no seas mala”, refutó él.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR