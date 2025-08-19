Samahara Lobatón se refirió a Jefferson Farfán, expareja de su madre Melissa Klug y padre de dos de sus hermanos, en una entrevista del último fin de semana. Al hablar del ex seleccionado nacional, él tendría la posibilidad de mandarle una carta notarial por referirse a su vida, pero la joven no tiene miedo.

Ante las cámaras de “Ponte en la cola” confesó: “No he dicho nada que no sea verdad. Son mis vivencias, es mi verdad. Para eso hay un polígrafo que dice si mientes o no mientes. Yo no he dicho nada que no sea verdad y si se me va a demandar o mandarme una querella por algo que yo he vivido, a mí me parece algo tonto y una pérdida de dinero”.

Además, la influencer asegura que mantiene una relación cordial con su examiga Ivana Yturbe; sin embargo, con Delany López la historia es otra. “Ya no somos amigas hace más de 2 años. Yo la quiero mucho, sí, pero en verdad cada uno toma sus decisiones”, sentenció.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR