Samahara Lobatón estuvo en el set de “Ponte en la cola” y se refirió a la situación con Youna, el papá de su primera hija.

El joven aseguró tener “pruebas” de todas las veces que intentó separarse de la hija de Melissa Klug. “Intenté separarme de ti durante los torturantes 5 años juntos, ¿y mientes diciendo que no me quería ir? Es vergonzoso salir en tv por esto, no te sientas famosa”.

Al ver estas declaraciones del progenitor de su hija, Samahara le respondió frente a las cámaras de “Ponte en la cola”: “¿Por qué no habla de él? ¿de sus logros? ¿de cómo está viviendo en Estados Unidos? Me da completamente igual, yo estoy en otra etapa de mi vida: estoy feliz con mi familia, amándonos, viviendo algo increíble y le deseo lo mismo a él”.

