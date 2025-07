Rosario Sasieta estuvo en el set de “Ponte en la cola” junto a Micheille Soifer y Ricardo Rondón para hablar sobre la reciente denuncia de Korina Rivadeneira contra un bailarín húngaro del “Dioses del Circo Virtuoso”.

La ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú manifestó que lo cometido por el ciudadano extranjero NO es un exceso. “Esto no es parte de un baile, esto es un delito. Y la persona que ha cometido esto es un depredador sexual, que está incluido en un delito cuya pena efectiva va de 3 a 6 años por tocamientos indebidos”, sentenció.

Asimismo, la abogada recalcó: “Tenemos una gran oportunidad para, en primer lugar, no nos importe la nacionalidad. Si tú eres víctima, eres víctima aquí en nuestra patria y el Poder Judicial tiene la obligación de ampararte”.

