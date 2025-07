Romina Gachoy, en entrevista con “Ponte en la cola” hace unas semanas, confesó que quisiera que Angie Jibaja tenga una relación cercana con los dos hijos que tiene junto a su actual pareja Jean Paul Santa María. Sin embargo, a la chilena le molestó las recientes acciones de la peruana.

Jibaja le mandó un audio a su hijo mayor lanzando una “advertencia”: “Lo único que te puedo aconsejar es que camines bajo las sombras, cuides a tu hermana. No salgas de la cama, tengan cuidado con el fuego, tengan cuidado con la gente, con los que se cruzan”.

Asimismo, agregó: “No tengan miedo, ese ‘no digas nada por favor’ sí es para ustedes. Pero es un mensaje más que una canción que parece que quiere sonar bonita, pero se las están cantando a ustedes par que les rompan, para que ustedes piensen y digan: ‘ay sí, no vamos a decir nada’”.

Al escuchar esto, Romina Gachoy no se calló nada y respondió: “Querés que te paguemos 3 mil soles mensuales hasta cubrir el monto de 250 mil soles y que aceptas darnos la tenencia a cambio de que te firmemos un documento en el que quedas libre de asumir alimentos por nuestros hijos de por vida (…) Quisiste pedir que te paguemos aparte 1000 soles mensuales más para tus gastos…”.

Para “Ponte en la cola”, Romina Gachoy aseguró: “Las cosas al parecer no van a caminar de forma positiva. No está haciendo las cosas bien”. En tanto, Jean Paul aseguró que no puede dar declaraciones: “Por un tema de orden judicial no puedo emitir ningún tipo de comentario”.

