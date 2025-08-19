El último fin de semana, Richard Acuña celebró a lo grande los 15 años de su hija al lado de Brunela Horna y toda la familia. Pero, la gran sorpresa de la noche fue la actuación de Beéle sobre el escenario.

El equipo de “Ponte en la cola” se contactó con el organizador de eventos, Yunko Do Santos, para consultarle sobre la cantidad de dinero que habría desembolsado el hijo de César Acuña para consentir a su hija con un show privado del cantante colombiano. “(El precio por presentación) está entre los 135 mil y 155 mil dólares. 150 mil dólares es un aproximado de lo que estaría costando solo el artista”, aseguró.

Esto significa que Richard Acuña habría desembolsado alrededor de medio millón de soles solo por el show del artista colombiano. Y, sumando la decoración y comida para los invitados, el quinceañero le habría costado a la familia más de millón y medio de soles.

